"Фигня полная": Карпин заявил, что не разрешал публиковать видео, где он танцует под песню "Валера"
Напомним, после матча со Словенией наставник нашей команды не постеснялся потанцевать под песню и спеть её вместе с игроками.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью "Чемпионату" рассказал, что не давал разрешения на публикацию видео из раздевалки, где он танцует под песню "Валера".
"Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали. Написали, что я дал добро? Фигня полная, будем разбираться", — заявил Карпин.
Он также признался, что не знает, кто именно включил песню, а сам трек певицы Афродиты Карпину не нравится.
"Не выкладывай никуда": Сборная России показала видео из раздевалки с танцующим под песню "Валера" Карпиным
Ранее Лайф сообщал, что сборная России обыграла Словению со счётом 2:1 в отборе ЧМ-2022 и вышла на первое место в группе. После матча пресс-служба национальной команды выложила ролик из раздевалки, на котором Валерий Карпин танцует под песню "Валера".
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