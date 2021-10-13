Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью "Чемпионату" рассказал, что не давал разрешения на публикацию видео из раздевалки, где он танцует под песню "Валера".

"Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали. Написали, что я дал добро? Фигня полная, будем разбираться", — заявил Карпин.

Он также признался, что не знает, кто именно включил песню, а сам трек певицы Афродиты Карпину не нравится.