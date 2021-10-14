Оскорбление Макрона и война с театром: Как неаккуратные высказывания Хабиба из раза в раз приводят к скандалам С момента последнего боя Нурмагомедова прошёл уже почти год. За это время он стал владельцем промоушена ММА, встретился со многими известными людьми, а также отметился рядом двусмысленных заявлений. 14 октября, 13:48 Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

На этой неделе бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов вновь оказался в центре громкого скандала из-за неосторожного заявления. Поводом для очередной шутки российского спортсмена стала недавняя драка в московском метро, в ходе которой трое приезжих избили мужчину за то, что он заступился за девушку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

— Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы! — написал Нурмагомедов на выложенном в своём инстаграме снимке с изображением ирландского бойца Конора Макгрегора, намекая на массовую драку в октагоне после их боя в Лас-Вегасе в октябре 2018 года.

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

"Странная шутка"

Напомним, что на инстаграм Хабиба подписан почти 31 миллион человек — это самый высокий показатель для российских пользователей социальной сети. Естественно, что все его посты широко обсуждаются, а этот — про Конора и Бастрыкина — вызвал ещё и крайне неоднозначную реакцию общественности. Первый обладатель пояса UFC в истории России Олег Тактаров и вовсе позволил себе нецензурные слова в адрес Нурмагомедова.

— Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста, — сказал разгневанный боец.

Стоит ли говорить, что свои пять копеек в дискуссию вставил и Макгрегор. Ирландец достаточно жёстко ответил бывшему сопернику, вспомнив своё нападение в апреле 2018 года на автобус в Нью-Йорке, в котором ехал Нурмагомедов.

— Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он обделался? Он же постоянно накладывает в штаны, — написал Конор.

Комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев согласился с общим мнением, что шутка Нурмагомедова получилась не очень удачной. Наверняка Хабиба попросят прокомментировать собственные слова во время турнира его лиги, который пройдёт в воскресенье в Сочи.

— Это очень странная шутка. Я не очень понимаю, чем она вызвана. Надо спросить у Хабиба, — сказал журналист.

Депутат Госдумы Светлана Журова даже предположила, что пост выложил не сам Нурмагомедов, а его представители. По её словам, просматривается желание подколоть Макгрегора, но в результате получилась двусмыслица.

— У меня есть предположение, что это написал не сам Хабиб, а его пресс-служба постаралась. По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это на самом деле совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица, — отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Другой народный избранник, Николай Валуев, уверен, что у Хабиба и в мыслях не было поддерживать хулиганов. Он считает, что резонанс возник из-за того, что Нурмагомедов неудачно подобрал слова.

— Не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совсем нелогично и не укладывается у меня в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной и может расшифровываться по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и такой резонанс, — заявил бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA.

Резкая реакция на события во Франции

Надо признать, что скандалы после неосторожных заявлений Нурмагомедова стали уже привычным делом. В прошлом году он выложил в "Инстаграме" фотографию с отпечатком обуви на лице президента Франции Эмманюэля Макрона. Из-за поддержки политиком публикации карикатур на пророка Мухаммеда россиянин обвинил его в оскорблении чувств верующих мусульман во всём мире и назвал "тварью".

— Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите, — написал Хабиб.

Таким образом Нурмагомедов отреагировал на жёсткое заявление Макрона после убийства 18-летним выходцем из Чечни Абдулаком Анзоровым учителя Самюэля Пати, который показал на одном из своих уроков карикатуры на пророка Мухаммеда. По словам французского президента, это убийство стало исламистским террористическим актом.



Многие болельщики тогда обвинили Нурмагомедова в излишнем радикализме и призывах к насилию. Известный блогер и журналист Василий Уткин пообещал, что больше никогда не будет болеть за Хабиба, несмотря на все его очевидные заслуги на спортивном поприще.

Война с театром

Противоречивой получилась и история с требованием Хабиба запретить спектакль "Охота на мужчин" в Доме дружбы Махачкалы. Бойцу не понравилось, что в одной из сцен этой комедии девушка пытается соблазнить молодого человека.

— Они назвали этот спектакль "Охота на мужчин". Это ведь прямое оскорбление нас. Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города? Или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел, — заявил спортсмен.

Зрителям, судя по одобрительным возгласам и смеху в зале, спектакль понравился, но актёрам впоследствии пришлось извиняться и оправдываться из-за многочисленных угроз в соцсетях. Болельщики в свою очередь жёстко раскритиковали Хабиба. Их главным аргументом было — как про "порнографию" может говорить человек, который на глазах у всего мира выходит в октагон в одних трусах.

Запрет концерта Крида

Много шума вызвало и противостояние Нурмагомедова с рэперами Егором Кридом и Тимати. В сентябре 2018 года в Махачкале должен был пройти концерт Крида, делами которого на тот момент занимался лейбл Тимати Black Star. Все билеты были раскуплены, но выступление пришлось отменить, поскольку музыкантов завалили угрозами.

Хабиб тогда написал в своём инстаграме, что отмена концерта Крида не стало для Махачкалы большой потерей. Тимати в ответ обвинил бойца в нежелании уважать чужое мнение. По его словам, многие зрители на самом деле были расстроены из-за того, что выступление не состоялось. Примирение конфликтующих сторон произошло только после того, как в дело вмешался их общий друг — глава Чечни Рамзан Кадыров.

Афганистан и ринг-гёрлз

В августе Нурмагомедову пришлось извиняться перед болельщиками из Афганистана. Дело в том, что на одной из пресс-конференций он отказался отвечать на вопрос о ситуации в стране после прихода к власти движения "Талибан"*. После этого спортсмен подвергся жёсткой критике в "Инстаграме".

— Пересмотрел ответ, там было неправильно сказано, что меня не касается, что там за тысячу километров. У меня с их народом очень тесные отношения. Под Сан-Хосе живёт очень много афганцев, у меня там есть друзья из разных сфер. Они неправильно меня поняли. Я не хотел комментировать политическую обстановку. Хотел бы принести извинения, надеюсь, они меня простят, — сказал экс-чемпион UFC.

Наконец, совсем недавно Хабиб решительно выступил против появления девушек в октагоне в перерывах между раундами. Он отказался приглашать ринг-гёрлз на турнир памяти его отца, да ещё и прошёлся по всем представительницам этой профессии.

— Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране — какой раунд идёт! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю своё мнение, со своим законом не прихожу, — сказал Нурмагомедов.

Тем самым Хабиб навлёк на себя гнев не только болельщиков и самих девушек, но и целого ряда коллег по цеху. Так, американский боец UFC Кевин Ли призвал россиянина не трогать ринг-гёрлз, которые уже стали неотъемлемой частью спорта.

С момента последнего боя Нурмагомедова прошёл уже почти год. После завершения карьеры он стал чаще появляться в информационном поле. За это время он приобрёл промоушен ММА и встретился со многими известными людьми. Зимой он побывал на сборе московского "Спартака" в Дубае, приняв участие в одном из двусторонних матчей. Мало того, махачкалинский футбольный клуб "Легион Динамо", выступающий в первенстве ПФЛ, предложил Хабибу подписать контракт, но трансфер пока так и не состоялся.

Вне всяких сомнений, Хабиб является одним из самых влиятельных людей в России. Хотелось бы пожелать бойцу, чтобы заявления в "Инстаграме" не настраивали против него значительную часть общества.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Роман Фейгин