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Легенда "Локомотива" Владимир Коротков победил коронавирус в 80 лет

Он был госпитализирован с 75% поражения лёгких, однако врачи не спешили подключать его к аппарату ИВЛ.

14 октября, 12:38
<p>Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Легенда московского "Локомотива" и управляющий делами команды Владимир Коротков сумел победить коронавирус, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, после госпитализации медики не спешили подключать Короткова к аппарату ИВЛ, ведь он самостоятельно дышал кислородной смесью из баллона.

"Когда наметилась положительная динамика, врачи стали постепенно сокращать поток кислорода. Мы звонили в больницу раз в день, чтобы быть в курсе его состояния", — рассказала жена Короткова.

В итоге легендарный футболист провёл две недели в больнице в Коммунарке, после чего врачи выписали его. Сейчас он вернулся домой, где ему предстоит пройти реабилитацию после перенесённого коронавируса.

"Состояние тяжёлое": Легенда "Локомотива" Владимир Коротков попал в реанимацию с 75% поражения лёгких из-за коронавируса

"Состояние тяжёлое": Легенда "Локомотива" Владимир Коротков попал в реанимацию с 75% поражения лёгких из-за коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что помощник президента "Локомотива" и управляющий делами команды Владимир Коротков заразился коронавирусом и был доставлен в Коммунарку с 75% поражения лёгких.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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