Легенда "Локомотива" Владимир Коротков победил коронавирус в 80 лет

Легенда московского "Локомотива" и управляющий делами команды Владимир Коротков сумел победить коронавирус, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, после госпитализации медики не спешили подключать Короткова к аппарату ИВЛ, ведь он самостоятельно дышал кислородной смесью из баллона.

"Когда наметилась положительная динамика, врачи стали постепенно сокращать поток кислорода. Мы звонили в больницу раз в день, чтобы быть в курсе его состояния", — рассказала жена Короткова.

В итоге легендарный футболист провёл две недели в больнице в Коммунарке, после чего врачи выписали его. Сейчас он вернулся домой, где ему предстоит пройти реабилитацию после перенесённого коронавируса.