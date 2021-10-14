"Детский сад": Валуев призвал прекратить обсуждение шутки Нурмагомедова

Ранее российский боец потроллил ирландца Конора Макгрегора, упомянув недавнюю драку в московском метро.

Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что обсуждение скандальной публикации бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова следует прекратить. Об этом он рассказал телеканалу "360".

"Больше всего поражаюсь одному: столько мнений, столько вопросов. А Нурмагомедова вообще кто-нибудь спросил, что он имел в виду? Детский сад. Если человек ляпнул что-то двусмысленное, пусть ответит на вопрос", — заявил экс-чемпион мира по боксу.

Ранее Лайф сообщал, что Нурмагомедов на своей странице в "Инстаграме" решил потроллить ирландского бойца Конора Макгрегора и выложил его фото, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Сама фраза является отсылкой к драке в московском метро, в ходе которой 4 октября трое приезжих избили заступившегося за девушку мужчину. Глава СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

После этой публикации Нурмагомедов подвергся жёсткой критике со стороны общественности. Валуев настаивает, что необходимо в первую очередь добиться комментариев от самого Хабиба.