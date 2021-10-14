"Детский сад": Валуев призвал прекратить обсуждение шутки Нурмагомедова

Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что обсуждение скандальной публикации бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова следует прекратить. Об этом он рассказал телеканалу "360".

"Больше всего поражаюсь одному: столько мнений, столько вопросов. А Нурмагомедова вообще кто-нибудь спросил, что он имел в виду? Детский сад. Если человек ляпнул что-то двусмысленное, пусть ответит на вопрос", — заявил экс-чемпион мира по боксу.

Ранее Лайф сообщал, что Нурмагомедов на своей странице в "Инстаграме" решил потроллить ирландского бойца Конора Макгрегора и выложил его фото, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Сама фраза является отсылкой к драке в московском метро, в ходе которой 4 октября трое приезжих избили заступившегося за девушку мужчину. Глава СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

После этой публикации Нурмагомедов подвергся жёсткой критике со стороны общественности. Валуев настаивает, что необходимо в первую очередь добиться комментариев от самого Хабиба.