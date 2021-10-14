"Мы в футбол хотим играть, а из нас дураков делают": Тренер "Алании" устроил жаркую пресс-конференцию и взорвал Сеть
Сейчас его команда располагается на третьем месте в розыгрыше ФНЛ, уступая лишь "Оренбургу" и "Торпедо".
Главный тренер владикавказской "Алании" Спартак Гогниев устроил эмоциональную пресс-конференцию после матча его команды против тольяттинского "Акрона", который завершился поражением клуба из Северной Осетии.
"Возможный пенальти в ворота "Акрона" в концовке? Железный пенальти! Хочется сказать ребятам — они против всего этого *** играют и стремятся победить! А потом из нас дураков делают, что мы материмся или ругаемся, нас удаляют. Но это неправильно! Обратите внимание! Футбол! Мы хотим играть в футбол, мы его показываем!" — заявил Гогниев.
Наставник "Алании" поздравил соперника с победой, отметив, что "Акрон" сумел использовать два стандарта и набрать три очка, тогда как его команда показывает зрелищный и энергозатратный футбол.
"Мои ребята заслужили сегодня победу, но мы идём через тернии к звёздам. Нашим ребятам тяжело, на самом деле очень тяжело. Лига тяжёлая, постоянно потом судейство все обсуждают, мне на фиг это не надо!" — добавил Гогниев.
В комментариях ряд пользователей и журналистов отмечают, что Гогниев выдал жаркую и абсолютно нетипичную речь для российского футбола.
"Не, ну это лучшая прессуха за всю историю ФНЛ", — отметил один из комментаторов.
"Крутой спич!" — написал в своём телеграм-канале комментатор "Матч ТВ" Константин Генич.
"Коуч "Алании" Спартак Гогниев после поражения от "Акрона" выдал огненную тираду. Такого, похоже, российский футбол ещё не видел!" — отметили авторы телеграм-канала "Основа".
Отметим, что днём ранее "Алания" на выезде проиграла "Акрону" в матче ФНЛ со счётом 1:2. Команда Спартака Гогниева после очередного тура опустилась на третье место в турнирной таблице, уступая лишь "Оренбургу" и московскому "Торпедо".
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