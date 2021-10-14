"Мы в футбол хотим играть, а из нас дураков делают": Тренер "Алании" устроил жаркую пресс-конференцию и взорвал Сеть

Сейчас его команда располагается на третьем месте в розыгрыше ФНЛ, уступая лишь "Оренбургу" и "Торпедо".