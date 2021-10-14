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"Против них нельзя ошибаться": Судья рассказал, что его пожизненно отстранили из-за "большого клуба не из Москвы"

При этом он признаёт, что принимал много неверных решений, направленных против данной команды.

14 октября, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Футбольный арбитр Станислав Васильев рассказал, что его пожизненно отстранили из-за "большого клуба не из Москвы".

"Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя", — рассказал Васильев "Чемпионату".

Арбитра матча между "Ротором" и "Ахматом" Васильева отстранили от судейства

Арбитра матча между "Ротором" и "Ахматом" Васильева отстранили от судейства

Напомним, что Станислав Васильев был отстранён от судейства после матча "Ротор" — "Ахмат" в мае текущего года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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