"Против них нельзя ошибаться": Судья рассказал, что его пожизненно отстранили из-за "большого клуба не из Москвы"
При этом он признаёт, что принимал много неверных решений, направленных против данной команды.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Футбольный арбитр Станислав Васильев рассказал, что его пожизненно отстранили из-за "большого клуба не из Москвы".
"Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя", — рассказал Васильев "Чемпионату".
Напомним, что Станислав Васильев был отстранён от судейства после матча "Ротор" — "Ахмат" в мае текущего года.
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