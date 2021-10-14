"Кто вы такая, чтоб я вас ненавидел?": Губерниев назвал Бузову вруньей из-за её слов о конфликте в прямом эфире
Ранее певица призналась, что перед памятным эфиром она даже не знала, что вести его будет именно "голос российского биатлона".
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, Вадим Тараканов
Видео © Instagram / guberniev_dmitry
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своём инстаграме отреагировал на заявления певицы Ольги Бузовой об их конфликте в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
"Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы ещё и врунья, Оленька", — написал Губерниев.
Напомним, 14 июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном. Днём ранее в интервью она рассказала, что перед эфиром не знала о том, что вести его будет именно Губерниев, и призналась, что комментатор её ненавидит с давних пор.
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