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"Кто вы такая, чтоб я вас ненавидел?": Губерниев назвал Бузову вруньей из-за её слов о конфликте в прямом эфире

Ранее певица призналась, что перед памятным эфиром она даже не знала, что вести его будет именно "голос российского биатлона".

14 октября, 09:07
<p>Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, Вадим Тараканов

Видео © Instagram / guberniev_dmitry

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своём инстаграме отреагировал на заявления певицы Ольги Бузовой об их конфликте в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

"Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы ещё и врунья, Оленька", — написал Губерниев.

"Меня подставили": Бузова рассказала подробности конфликта с Губерниевым в прямом эфире

"Меня подставили": Бузова рассказала подробности конфликта с Губерниевым в прямом эфире

Напомним, 14 июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном. Днём ранее в интервью она рассказала, что перед эфиром не знала о том, что вести его будет именно Губерниев, и призналась, что комментатор её ненавидит с давних пор.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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