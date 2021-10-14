"Кто вы такая, чтоб я вас ненавидел?": Губерниев назвал Бузову вруньей из-за её слов о конфликте в прямом эфире

Ранее певица призналась, что перед памятным эфиром она даже не знала, что вести его будет именно "голос российского биатлона".