"Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он (Губерниев. — Прим. Лайфа) там будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И, когда я ходила на матчи, он всегда нелестно ещё тогда обо мне отзывался", — рассказала Бузова.