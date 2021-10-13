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"Меня подставили": Бузова рассказала подробности конфликта с Губерниевым в прямом эфире

Напомним, популярный комментатор довёл певицу до слёз в студии во время Евро-2020.

13 октября, 15:49
<p>Скриншот © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5UdcJw0frxM&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%A2%D0%92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / "Матч ТВ"</a></p>

Скриншот © YouTube / "Матч ТВ"

Певица Ольга Бузова в интервью "Комсомольской правде" рассказала подробности скандала с Дмитрием Губерниевым в прямом эфире канала "Матч ТВ".

"Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он (Губерниев. — Прим. Лайфа) там будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И, когда я ходила на матчи, он всегда нелестно ещё тогда обо мне отзывался", — рассказала Бузова.

Напомним, 14 июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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