"Меня подставили": Бузова рассказала подробности конфликта с Губерниевым в прямом эфире
Напомним, популярный комментатор довёл певицу до слёз в студии во время Евро-2020.
Скриншот © YouTube / "Матч ТВ"
Певица Ольга Бузова в интервью "Комсомольской правде" рассказала подробности скандала с Дмитрием Губерниевым в прямом эфире канала "Матч ТВ".
"Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он (Губерниев. — Прим. Лайфа) там будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем. И, когда я ходила на матчи, он всегда нелестно ещё тогда обо мне отзывался", — рассказала Бузова.
Напомним, 14 июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном.
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