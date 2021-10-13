Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру на 200 млн рублей

Тверской суд Москвы оставил без удовлетворения иск Анастасии Волочковой к Большому театру. Артистка требовала признать незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска. Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

"13 октября 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК "Государственный академический Большой театр России" о признании предоставленного отпуска без сохранения заработной платы в период с 2010 года по 15 июня 2021 года незаконным", — говорится в релизе.

Отмечается, что балерина также требовала взыскать с учреждения компенсацию морального вреда, который оценила в 200 миллионов рублей.

Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, а с 1998 по 2003 год работала в Большом театре. В 2003 году администрация организации отказалась подписывать с артисткой очередной контракт, сославшись на её физическую форму. После 2005 года Волочкова стала выступать с сольными проектами.