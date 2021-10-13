Капитан Кирк из "Звёздного пути" слетал в космос на корабле Безоса

Запуск ракеты-носителя с космодрома в районе города Ван-Хорна, штат Техас, произошёл в 17:50 мск (9:50 по местному времени). Корабль поднялся на высоту 107 километров и позволил Шетнеру, а также вице-президенту Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженеру NASA Крису Бошуизену и вице-президенту компании Dassault Systèmes Глену де Вриз побывать в невесомости. Полёт продолжался 11 минут, после чего корабль с помощью парашютов успешно приземлился.