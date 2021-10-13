Капитан Кирк из "Звёздного пути" слетал в космос на корабле Безоса
Уильям Шетнер стал самым пожилым в истории астронавтом. Актёру и ещё трём членам экипажа удалось на несколько минут ощутить невесомость. Весь полёт продлился недолго — немногим более десяти минут.
Кадр видео © YouTube / Blue Origin
Актёр из сериала "Звёздный путь" Уильям Шетнер, сыгравший роль капитана Кирка, слетал в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin. Трансляция велась на ютуб-канале компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.
Запуск ракеты-носителя с космодрома в районе города Ван-Хорна, штат Техас, произошёл в 17:50 мск (9:50 по местному времени). Корабль поднялся на высоту 107 километров и позволил Шетнеру, а также вице-президенту Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженеру NASA Крису Бошуизену и вице-президенту компании Dassault Systèmes Глену де Вриз побывать в невесомости. Полёт продолжался 11 минут, после чего корабль с помощью парашютов успешно приземлился.
Таким образом 90-летний Шетнер стал самым пожилым астронавтом в истории и вторым актёром, побывавшим в космосе, после российской актрисы Юлии Пересильд, находящейся на МКС.
Напомним, предыдущий пилотируемый полёт ракеты New Shepard состоялся 20 июля, в нём участвовал сам владелец компании — Джефф Безос. На борту также присутствовали его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Пробыв в космосе около 11 минут, пассажиры корабля благополучно вернулись на Землю. После Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Однако многим пользователям ролик пришёлся не по нраву.
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