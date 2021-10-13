В Москве задержан инспектор ДПС за попытку выманить у бизнесмена 35 млн рублей

В Москве инспектора ДПС задержали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России за попытку мошенничества. Подозреваемый пытался получить взятку в 35 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО узнал о том, что окружные следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-директора коммерческой организации на предмет незаконной банковской деятельности. Тогда подозреваемый сообщил предпринимателю, что за 35 миллионов рублей якобы может сделать так, что расследование будет прекращено, отмечается на сайте ведомства.

"При получении части этой суммы в размере 15 миллионов рублей капитан полиции был задержан с поличным в помещении одного из ресторанов на северо-западе столицы", — указала Ирина Волк.