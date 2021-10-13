Глава "Росатома" раскрыл, как Москва проверит слух у европейских политиков

Глава "Росатома" предположил, услышит ли Европа слова о том, что Россия не использует энергетику как оружие. Видео © LIFE

Россия "проверит качество слуха" у лидеров европейских стран. Так на вопрос Лайфа, услышит ли Европа заявления РФ о неиспользовании Москвой энергетики как оружия, ответил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Не услышать может только глухой. Поэтому мы проверим качество слуха некоторых европейских лидеров", — сказал Лихачёв.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявления о том, что наша страна якобы использует энергетику в качестве оружия, являются политически мотивированной болтовнёй. Российский лидер подчеркнул, что Москва вообще не использует никакого оружия и исполняет свои обязательства.