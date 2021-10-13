Глава "Росатома" раскрыл, как Москва проверит слух у европейских политиков
Руководитель госкорпорации подчеркнул, что не воспринять заявления российской стороны о неиспользовании энергетики как оружия может только глухой.
Кадр из видео © LIFE
Глава "Росатома" предположил, услышит ли Европа слова о том, что Россия не использует энергетику как оружие. Видео © LIFE
Россия "проверит качество слуха" у лидеров европейских стран. Так на вопрос Лайфа, услышит ли Европа заявления РФ о неиспользовании Москвой энергетики как оружия, ответил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
"Не услышать может только глухой. Поэтому мы проверим качество слуха некоторых европейских лидеров", — сказал Лихачёв.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявления о том, что наша страна якобы использует энергетику в качестве оружия, являются политически мотивированной болтовнёй. Российский лидер подчеркнул, что Москва вообще не использует никакого оружия и исполняет свои обязательства.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия использует энергоносители как инструмент принуждения и политическое оружие. Об этом он упомянул, говоря о рекордном росте цен на газ в Европе.
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