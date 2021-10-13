В полиции Марибора рассказали подробности нападения на российских болельщиков после матча сборных
Ранее в посольстве нашей страны сообщили, что ни о какой серьёзной потасовке между фанатами речь не идёт.
Стадион "Людски врт" в Мариборе. Фото © РФС
Инцидент с нападением на российского футбольного болельщика после матча нашей сборной против Словении в Мариборе является единичным. Об этом сообщает РБК.
"После игры трое иностранных футбольных болельщиков направились от стадиона к съёмной квартире, которая находилась в центре Марибора. У арены к ним подбежал неизвестный, повалил на землю одного из россиян и ударил его ножом. После чего напавший сбежал", — заявили изданию в полиции Марибора.
Правоохранители подчеркнули, что пострадавшему оказали помощь в местной больнице, откуда он был выписан в тот же вечер.
"В контакте с посольством": РФС выступил с заявлением по поводу избиения российских фанатов в Словении
Ранее Лайф сообщал о драке между болельщиками сборных России и Словении после матча двух команд в Мариборе. В результате один из наших фанатов пострадал. В Посольстве РФ Лайфу рассказали, что ни о какой серьёзной потасовке или драке речь не идёт.
Комментариев: 0