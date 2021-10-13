В полиции Марибора рассказали подробности нападения на российских болельщиков после матча сборных

Инцидент с нападением на российского футбольного болельщика после матча нашей сборной против Словении в Мариборе является единичным. Об этом сообщает РБК .

"После игры трое иностранных футбольных болельщиков направились от стадиона к съёмной квартире, которая находилась в центре Марибора. У арены к ним подбежал неизвестный, повалил на землю одного из россиян и ударил его ножом. После чего напавший сбежал", — заявили изданию в полиции Марибора.