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СМИ: Защитник сборной России Дивеев выбыл на несколько недель из-за травмы

Повреждение он получил во время гостевого матча национальной команды со Словенией.

13 октября, 14:09
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев пропустит несколько недель из-за полученной травмы. Об этом пишет Sport24.

Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что у Дивеева обнаружено повреждение средней тяжести одной из мышц таза. Как пишет издание, сроки восстановления защитника составят 2–3 недели.

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Добавим, что травму Игорь Дивеев получил во время матча Словения – Россия, в котором стал автором одного из голов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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