СМИ: Защитник сборной России Дивеев выбыл на несколько недель из-за травмы
Повреждение он получил во время гостевого матча национальной команды со Словенией.
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев пропустит несколько недель из-за полученной травмы. Об этом пишет Sport24.
Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что у Дивеева обнаружено повреждение средней тяжести одной из мышц таза. Как пишет издание, сроки восстановления защитника составят 2–3 недели.
Добавим, что травму Игорь Дивеев получил во время матча Словения – Россия, в котором стал автором одного из голов.
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