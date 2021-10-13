СМИ: Защитник сборной России Дивеев выбыл на несколько недель из-за травмы

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев пропустит несколько недель из-за полученной травмы. Об этом пишет Sport24.

Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что у Дивеева обнаружено повреждение средней тяжести одной из мышц таза. Как пишет издание, сроки восстановления защитника составят 2–3 недели.