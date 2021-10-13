Милонов призвал Хабиба пояснить шутку про избиение приезжими мужчины в метро
Ранее боец решил таким образом потроллить своего соперника Конора Макгрегора.
Фото © ТАСС / Смышляев Алексей / Геодакян Артем
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Лайфом заявил, что российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову необходимо пояснить свою шутку над Конором Макгрегором, в которой он вспомнил недавнее избиение приезжими пассажира метро.
"Легче всего сказать, что недопустимо (так шутить. — Прим. Лайфа), но я думаю, что он просто неловко выразился. Наоборот, Нурмагомедов должен сказать, что если кто-то хочет избить парня толпой, то пусть идут к нему и попробуют с ним побороться. Это было бы правильно. Наши спортсмены много ляпов делают. На месте Хабиба я бы просто прояснил ситуацию, разъяснил", — отметил Милонов.
Он также заметил, что нужно у Хабиба узнать, что он думает на этот счёт, и тогда боец выразит своё отношение к людям, которые позволяют себе избивать пассажиров в метро и приставать к девушкам.
Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов в своём инстаграме решил потроллить Конора Макгрегора и выложил с ним фото, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Сама фраза является отсылкой к недавней драке в московском метро, в которой трое приезжих избили мужчину за то, что он заступился за девушку. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".
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