"Честный" спорт: Как норвежским лыжникам разрешают выступать с допингом, пока у наших забирают флаг, гимн и медали Наша страна продолжает платить за допущенные ошибки. Однако пока одни терпят лишения, другие побеждают всех, позволяя себе обойти правила. 13 октября, 11:52 Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, SIMON HASTEGARD / imago / Bildbyran

Поклонники спорта в России уже привыкли нет-нет да вскакивать с места из-за всё новых расследований, которые касаются допинга. Нашу страну уже и так оставили без флага и гимна на крупных стартах, а теперь ещё и забирают завоёванные ранее медали. И это при том, что представители других стран спокойно соревнуются, применяя допинг и даже попадаясь на нём. Скажем прямо, честностью тут пахнет не очень сильно.

"Я плохо спала, меня тошнило"

Очередной допинговый "каминг-аут" сделала норвежская лыжница Марит Бьёрген. Если вы не знаете, кто это, то вот вам лишь краткий список её достижений: восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира (что является рекордом), четырёхкратная обладательница Кубка мира. На лыжне она могла выигрывать у соперниц по несколько минут, делая это изо дня в день, из этапа в этап.

Как вдруг становится известно, что кумира миллионов людей по всему миру, оказывается, ловили на допинге. Причём происходило это в тот момент, когда норвежские лыжники попадались на запрещённых препаратах один за другим.

Фото © ТАСС / imago / Bildbyran / JON OLAV NESVOLD

— Это просто убийственно — оказаться в подобной ситуации. Все вокруг пытались меня успокоить, говорили, что такое может произойти, но я никогда ранее об этом не слышала. Если бы я владела такой информацией заранее, то, возможно, мне было бы легче справиться с ситуацией, — написала Бьёрген в своей автобиографии "Сердце победителя".

Произошло это во время чемпионата мира 2017 года. Тогда Бьёрген взяла сразу четыре золотые медали. О проваленном допинг-тесте лыжнице рассказал врач команды Петтер Ольберг. Естественно, первой реакцией титулованной лыжницы был шок, о чём она не постеснялась написать в биографии.

— Я сидела дома и плакала, даже не могла нормально дышать. Меня тошнило, я представляла себе заголовки в газетах и то, как мне придётся всё объяснять на пресс-конференциях. И это на фоне историй с Йохауг и Сундбю, — написала Бьёрген.

Дальнейшее развитие событий может вызвать как шок, так и улыбку или же непонимание. Бьорген и врач команды за три дня подготовили ответ для Международной федерации лыж — FIS — и отправили его чиновникам. Хороши и ребята из FIS, которые почему-то не стали публиковать результаты допинг-теста Бьёрген. Логика тут ясна: норвежка — абсолютная королева лыж и никому подобный скандал на чемпионате мира был не нужен.

Через несколько недель FIS согласилась с теми объяснениями, которые Бьёрген и врач представили в письме, и, по сути, простила спортсменку. Всё дело было в препарате Primolut-N, который лыжница принимала для того, чтобы сдвинуть начало менструального цикла. В любом случае попалась на допинге — ответь. С нашими спортсменами вроде как действовали по этому принципу. Причём не стесняясь применять наказания к тем, кто на допинге никогда не попадался.

Смешно и то, что история с Бьёрген далеко не первая, когда FIS решила утаить результаты допинг-проб норвежских спортсменов. А что скрывать — было. Соврать не даст Мартин Сундбю, с которым похожая история приключилась в 2015 году. И дисквалифицирован он тоже не был. Зато бросать камни в наш огород норвежцы никогда не стеснялись, на что внимание обращала даже главная соперница Бьёрген, представительница Польши Юстина Ковальчик.

— Норвежцы много говорят на тему допинга в России. Допинг — это плохо, его не должно быть. Но не лучше ли взглянуть на себя со стороны? Норвежцы сами принимают допинг — только в качестве лекарства. И разница лишь в том, что у одних есть на это разрешение, а у других его нет. Бьёрген не смогла бы добиться тех результатов, которых добилась, без препаратов, которые ей прописали, — отмечала Ковальчик.

Забрали серебро спустя семь лет

И пока норвежские спортсмены выступают с терапевтическими ограничениями, нашим лыжникам и биатлонистам такое и сниться не может. Как вы прекрасно знаете, на Олимпиадах и чемпионатах мира теперь не увидеть нашего флага. Но если с этим мы, кажется, смирились, то у нас ещё и медали продолжают забирать, которые мы завоевали много лет назад.

На сей раз досталось женской биатлонной команде, у которой забрали серебро эстафеты на Играх в Сочи 2014 года. Тогда Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина уступили лишь украинкам. Через три года против трёх участниц той команды — Романовой, Вилухиной и Зайцевой — началось разбирательство со стороны WADA из-за нарушения антидопинговых правил.

Все они к тому моменту уже закончили выступать, что и удивляло. Девушки ходили в суд, где отстаивали свои права, приходили в студию "Матч ТВ" к Дмитрию Губерниеву и не стеснялись своих слёз на весь мир, не понимая, за что с ними так.

— Все заявления — это ложь и клевета. Я всегда была против допинга, никогда не встречалась с Родченковым, как мне это он приписывает, — говорила в слезах Зайцева в прямом эфире "Матча".

История получила неожиданный поворот в 2020 году, когда с Вилухиной и Романовой сняли все обвинения. Даже в CAS посчитали, что WADA и Ричард Макларен, в частности, собрали недостаточно доказательств. А вот с Зайцевой всё гораздо сложнее. Всё из-за повышенного уровня соли. Причём он незначительно выше, чем в среднем у населения планеты! Всего лишь! Ещё раз: никакого допинга не нашли, лишь небольшое превышение уровня соли. Зайцева объясняла это тем, что ела много солёной пищи. Однако суд это почему-то не убедило.

Забавно говорить об этом на фоне того, как в соседнем и дружественном лыжном спорте делают всё, чтобы избежать шумихи с "королями" и "королевами" из Норвегии, где слово "астматик" уже означает не только болезнь, но и спортсмена с "терапевтическими исключениями". Удивляет и то, что скандалов с допингом в норвежском спорте также хватало, однако никакой коллективной ответственности, никаких запретов на поездки на Олимпиаду или же лишения флага и гимна. Всё нормально.

Девиз WADA звучит достаточно просто — "Играй честно". К сожалению, в своей собственной деятельности агентство этим правилом не руководствуется. Пока одни делают всё, чтобы избавиться от реноме "допингистов" и попадают под давление всего мира, другие просто пишут оправдания и избегают наказаний. Понятно, что величия Марит Бьёрген этот скандал никак не отменяет. Перед ней можно и нужно снимать шляпу. Но кажется, что вопросы честности лыжного спорта уверенно отходят на второй план. Интересно, что бы сделали с нашими лыжниками за такое? На сколько лет дисквалифицировали бы?

Авторы Шамиль Гаджиев