Один из боссов "Локомотива" хочет стать тренером "Ньюкасла"
Совсем недавно стало известно о покупке "сорок" консорциумом из Саудовской Аравии.
Фото © ТАСС / DPA / Hendrik Schmidt
Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник хочет стать главным тренером английского "Ньюкасла". Об этом пишет немецкий журналист Кристиан Фальк в своём твиттере.
По данным источника, специалист уже давно мечтал попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. К тому же он уже предпринимал попытки стать наставником "Челси", МЮ, "Тоттенхэма" и других клубов АПЛ.
Напомним, 8 октября консорциум из Саудовской Аравии купил футбольный клуб "Ньюкасл", заплатив более 300 миллионов фунтов стерлингов. Эксперты ожидают, что это может принести клубу большие финансовые вливания, а также серьёзное изменение состава команды.
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