Один из боссов "Локомотива" хочет стать тренером "Ньюкасла"

Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник хочет стать главным тренером английского "Ньюкасла". Об этом пишет немецкий журналист Кристиан Фальк в своём твиттере.

По данным источника, специалист уже давно мечтал попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. К тому же он уже предпринимал попытки стать наставником "Челси", МЮ, "Тоттенхэма" и других клубов АПЛ.