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Один из боссов "Локомотива" хочет стать тренером "Ньюкасла"

Совсем недавно стало известно о покупке "сорок" консорциумом из Саудовской Аравии.

13 октября, 10:51
<p>Фото © ТАСС / DPA / Hendrik Schmidt</p>

Фото © ТАСС / DPA / Hendrik Schmidt

Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник хочет стать главным тренером английского "Ньюкасла". Об этом пишет немецкий журналист Кристиан Фальк в своём твиттере.

По данным источника, специалист уже давно мечтал попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. К тому же он уже предпринимал попытки стать наставником "Челси", МЮ, "Тоттенхэма" и других клубов АПЛ.

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Напомним, 8 октября консорциум из Саудовской Аравии купил футбольный клуб "Ньюкасл", заплатив более 300 миллионов фунтов стерлингов. Эксперты ожидают, что это может принести клубу большие финансовые вливания, а также серьёзное изменение состава команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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