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Украина может остаться без ЧЕ по ММА, если не допустит спортсменов из России

Ранее стало известно, что организаторы турнира согласились его принять только при условии отсутствия россиян.

13 октября, 09:29

Фото © shutterstock

Украина может лишиться чемпионата Европы по ММА в случае, если не изменит решение о недопуске на него бойцов из России. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир организует компания GAMMA, которая подчёркивает, что в её ценностях отсутствует дискриминация по любым, в том числе политическим, мотивам.

"Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года на Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам", говорится в сообщении организации.

Как отметил президент GAMMA Алекс Энгельхардт, все ранее заявленные на турнир спортсмены смогут принять участие в чемпионате. По его словам, ни одна из 40 стран – членов организации не будет лишена возможности выступать на турнире.

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Ранее Лайф сообщал, что российские бойцы не смогут принять участие в чемпионате Европы по ММА, который состоится в Киеве с 5 по 9 ноября.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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