Шутка Хабиба Нурмагомедова, адресованная Конору Макгрегору, упоминающая избиение приезжими мужчины в метро, является неуместной и абсолютно не смешной. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с порталом Sport24.

"У меня есть предположение, что это написал не сам Хабиб, а его пресс-служба постаралась. По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это, на самом деле, совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица. Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит. На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить", — отметила Журова.

Она также напомнила о героизме Романа Ковалёва, который пострадал в драке в подземке, и подчеркнула, что столь именитый спортсмен, как Хабиб Нурмагомедов, не должен был шутить таким образом. Особенно учитывая его статус и известность по всему миру.