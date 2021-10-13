"Совершенно не смешно": В Госдуме назвали неуместной шутку Хабиба об избиении приезжими в метро
Ранее боец решил потроллить извечного соперника Конора Макгрегора, вспомнив недавний инцидент в подземке.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Шутка Хабиба Нурмагомедова, адресованная Конору Макгрегору, упоминающая избиение приезжими мужчины в метро, является неуместной и абсолютно не смешной. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с порталом Sport24.
"У меня есть предположение, что это написал не сам Хабиб, а его пресс-служба постаралась. По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это, на самом деле, совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица. Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит. На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить", — отметила Журова.
Она также напомнила о героизме Романа Ковалёва, который пострадал в драке в подземке, и подчеркнула, что столь именитый спортсмен, как Хабиб Нурмагомедов, не должен был шутить таким образом. Особенно учитывая его статус и известность по всему миру.
"Где моя медаль от Бастрыкина?": Хабиб жёстко потроллил Макгрегора, вспомнив про избиение приезжими в метро
Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов в своём инстаграме решил потроллить Конора Макгрегора и выложил с ним фото, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!". Сама фраза является отсылкой к недавней драке в московском метро, в которой трое приезжих избили мужчину за то, что он заступился за девушку. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".
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