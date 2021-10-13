"Просто висит тряпочка": Карпин призвал отказаться от капитанских повязок в футболе
В первых пяти матчах при новом наставнике капитанами нашей национальной команды были разные игроки.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью "Чемпионату" выразил мнение, что капитанская повязка не имеет никакого значения, и призвал отказаться от неё.
"Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без", — отметил Карпин.
Он также отметил, что решение об отсутствии одного капитана в сборной было принято вместе с игроками, которые сами выступили за применение подобной практики. Что интересно, в первых пяти матчах Карпина в сборной России капитанами были разные футболисты.
Футбол. Интересное по теме
"Будем разговаривать": Карпин может уйти из сборной России даже в случае выхода на ЧМ в Катар
13 октября, 08:11
"Фигня полная": Карпин заявил, что не разрешал публиковать видео, где он танцует под песню "Валера"
13 октября, 07:40
Молодёжная сборная России разгромила Литву в отборе ЧЕ-2023
12 октября, 17:28
Комментариев: 0