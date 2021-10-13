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"Просто висит тряпочка": Карпин призвал отказаться от капитанских повязок в футболе

В первых пяти матчах при новом наставнике капитанами нашей национальной команды были разные игроки.

13 октября, 09:33
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью "Чемпионату" выразил мнение, что капитанская повязка не имеет никакого значения, и призвал отказаться от неё.

"Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без", отметил Карпин.

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Он также отметил, что решение об отсутствии одного капитана в сборной было принято вместе с игроками, которые сами выступили за применение подобной практики. Что интересно, в первых пяти матчах Карпина в сборной России капитанами были разные футболисты.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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