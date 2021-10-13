Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью "Чемпионату" выразил мнение, что капитанская повязка не имеет никакого значения, и призвал отказаться от неё.

"Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без", — отметил Карпин.