"Я была немного шокирована этой новостью. Я всегда считала и буду считать её великим атлетом, но у меня есть серьёзные вопросы к тем, кто решает, что считать допингом, на каких условиях и какое наказание должно быть применено", — заявила Вяльбе в беседе с норвежским порталом Daily Skier.