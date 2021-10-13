"Есть вопросы": Вяльбе заявила, что была шокирована новостью о допинге у лыжницы Бьёрген
Ранее стало известно, что восьмикратная олимпийская чемпионка попадалась на употреблении запрещённых препаратов, однако сумела избежать наказания.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что была шокирована новостями о допинге у многократной чемпионки мира, норвежки Марет Бьёрген.
"Я была немного шокирована этой новостью. Я всегда считала и буду считать её великим атлетом, но у меня есть серьёзные вопросы к тем, кто решает, что считать допингом, на каких условиях и какое наказание должно быть применено", — заявила Вяльбе в беседе с норвежским порталом Daily Skier.
"Жалкие вруны и лицемеры": Губерниев отреагировал на рассказ лыжницы Бьёрген о положительном допинг-тесте
Напомним, во время ЧМ-2017 по лыжным гонкам в анализе мочи лыжницы Марет Бьёрген нашли запрещённый препарат "19-норандростерон". По словам Бьёрген, причиной положительного теста стал приём препарата "Примолют-нор" для сдвига менструального цикла. При этом FIS решила не наказывать спортсменку.
Комментариев: 0