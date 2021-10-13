Брат топ-модели Полины Аскери оказался закладчиком мефедрона

В Пресненском районе Москвы сотрудники полиции задержали брата 36-летней российской топ-модели, актрисы и светской львицы Полины Аскери. При досмотре у Рона (Иеронима) Аскери обнаружили 1,35 грамма мефедрона. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание было произведено во дворе одного из домов. Мужчина занервничал, заметив полицейских, чем привлёк к себе ещё большее внимание. Стражи порядка сначала проверили документы, а потом в присутствии понятых попросили Рона Аскери показать содержимое карманов.

"В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 33-летнего Иеронима Аскери был обнаружен свёрток с белым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что порошок — наркотическое средство мефедрон массой 1,35 грамма. Наркотическое вещество было изъято, а молодого человека задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств", — рассказал собеседник издания.

Позднее стало известно, что Рон Аскери приобрёл наркотики в Сети у неустановленного лица и отправился делать тайники-закладки в городе. Отмечается, что выбор мужчины пал на Пресненский район не просто так: он родился и вырос в центре, поэтому неудивительно, что знает местные улицы и дворы.

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере мужчине грозит тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет. В настоящий момент с ним работают следователи.