Более 51 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида

Более 51 млн россиян уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

А накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказывал, что полный курс вакцинации от коронавируса завершила почти треть населения страны — 43 миллиона граждан.

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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.