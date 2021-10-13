Врачи перечислили симптомы ковида, при которых нужно срочно бежать в больницу

При повышенной температуре и затруднённом дыхании необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Об этом рассказал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с "Газетой.ru".

"Лихорадка, небольшая температура — уже повод обратиться к участковому врачу за консультацией или по горячей линии по CoViD-19. Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжёлой интоксикации и слабости", — отметил специалист.

В свою очередь, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что насторожить должны кашель, насморк и боли в горле. По его словам, эти симптомы — повод провериться на коронавирус. При этом ломота в теле указывает на наличие обострения течения коронавируса, подчеркнул эксперт.