Иммунолог рассказал о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса

Повышенная температура тела, ломота в мышцах и слабость могут проявляться у человека при ревакцинации, если организм уже так реагировал при первой прививке от коронавируса. Об этом предупредил генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Такая реакция обусловлена особенностями врождённого иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Необязательно, но возможно", — сказал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Иммунолог заверил, что опасаться каких-то дополнительных нежелательных явлений после повторной прививки не стоит, но только если состояние здоровья человека не изменилось. От ревакцинации лучше отказаться, если появилось тяжёлое хроническое заболевание либо оно перешло из стадии ремиссии в обострение. Лучше дождаться стабилизации состояния. После ревакцинации какое-то время лучше избегать людных мест, советует врач. Доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели — в этот период человек не защищён.