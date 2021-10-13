Учёные предупредили об угрозе радиационного излучения из-за таяния льдов

Радиоактивные отходы времён холодной войны могут "вернуться" на землю, в окружающую среду, из-за таяния арктических льдов. Устойчивые к антибиотикам бактерии и новые вирусы — тоже. К такому выводу пришли учёные из британского Университета Аберистуита и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, США.

Авторы исследования, пишет РИА "Новости", напомнили, что Советский Союз провёл около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, а также в Баренцевом и Карском море затопил и утилизировал более 100 атомных субмарин. В свою очередь, США проводили подлёдные исследования с применением ядерной установки на базе в Гренландии. Кроме того, учёные говорят о бактериологической угрозе. Уснувшие во льдах микробы могут смешаться с образовавшейся водой и, как следствие, породить новое поколение устойчивых к лекарственным средствам патогенов.

По мнению исследователей, нужно неукоснительно выполнять положения Парижского климатического соглашения и добиться снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию. Это может как-то помочь предотвратить катастрофу. А также, как заявляет один из исследователей, необходимо больше узнавать о судьбе вредных микробов, загрязнителей и ядерных отходов, чтобы правильно квалифицировать угрозы.