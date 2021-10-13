Финансист рассказал, в какие валюты вкладывать деньги в энергокризис

В разгар энергетического кризиса следует вкладывать в американский доллар — такой совет даёт эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его мнению, именно эта валюта способна защитить вложения от ключевых рисков на долгосрочном горизонте.

"Текущая тенденция на рынке энергоносителей не только относительно кратковременна, в первую очередь она пагубна как для экономических перспектив, так и для долгосрочного спроса на сырьё", — отмечает эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Дмитрий Бабин поясняет, что сырьевые валюты демонстрируют достаточно скромный рост, всего лишь корректируя потери, образовавшиеся в результате снижения середины года. По этой причине он и рекомендует вкладывать в доллар.

По мнению эксперта, покупка менее ликвидных, чем доллар или евро, валют сопряжена с высокими операционными издержками. Это на фоне свойственной большинству валют волатильности лишает такие операции какого-либо финансового смысла, говорит эксперт.