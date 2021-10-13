В работе Telegram произошёл сбой
На проблемы в работе приложения жалуются в том числе пользователи из Москвы, Киева, Минска, российских регионов.
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В работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Пользователи жалуются на проблемы с работой приложения, подключением к Сети, с отправкой сообщений. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает стабильность работы Интернет-сервисов.
Согласно информации на этом сайте, на сбои в работе Telegram жалуются чаще всего в Москве, Минске, Санкт-Петербурге, Киеве, Донецке. Жалобы также поступают из регионов России.
Лайф рассказывал, что 4 октября в Telegram произошёл сбой из-за масштабного прироста новых пользователей. А случилось это на фоне проблем в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои зафиксированы в работе "Твиттера" и Gmail.
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