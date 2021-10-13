В работе Telegram произошёл сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Пользователи жалуются на проблемы с работой приложения, подключением к Сети, с отправкой сообщений. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает стабильность работы Интернет-сервисов.

Согласно информации на этом сайте, на сбои в работе Telegram жалуются чаще всего в Москве, Минске, Санкт-Петербурге, Киеве, Донецке. Жалобы также поступают из регионов России.