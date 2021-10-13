По украинскому паспорту: Стало известно, как экс-главе Росалкогольрегулирования удавалось прятаться в Черногории

Он получил разрешение на проживание на имя Игоря Левина. В европейской стране у него были бизнес-интересы.





Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян жил в Черногории под видом гражданина Украины Игоря Левина, сообщает черногорское Radio Jadran. Власти страны выдали ему разрешение на временное проживание.

Как сообщает черногорская пресса, Игорь Чуян появился в Черногории года три-четыре назад. Ему принадлежало несколько ресторанов, а также бутик в Порто Монтенегро, элитной пристани для яхт. Он также мог быть совладельцем жилого комплекса.

По данным собеседника РБК, знакомого с ходом российского уголовного дела против Чуяна, в августе этого года российское следствие направило в Интерпол скан первой страницы его нового загранпаспорта, это позволило властям Черногории обнаружить беглого российского чиновника.