НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

По украинскому паспорту: Стало известно, как экс-главе Росалкогольрегулирования удавалось прятаться в Черногории

Он получил разрешение на проживание на имя Игоря Левина. В европейской стране у него были бизнес-интересы.

12 октября, 23:24
<p>Игорь Чуян. Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина</p>

Игорь Чуян. Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

  • В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran
    В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran
  • В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran
    В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran

В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran

1 / 2

Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян жил в Черногории под видом гражданина Украины Игоря Левина, сообщает черногорское Radio Jadran. Власти страны выдали ему разрешение на временное проживание.

Как сообщает черногорская пресса, Игорь Чуян появился в Черногории года три-четыре назад. Ему принадлежало несколько ресторанов, а также бутик в Порто Монтенегро, элитной пристани для яхт. Он также мог быть совладельцем жилого комплекса.

По данным собеседника РБК, знакомого с ходом российского уголовного дела против Чуяна, в августе этого года российское следствие направило в Интерпол скан первой страницы его нового загранпаспорта, это позволило властям Черногории обнаружить беглого российского чиновника.

Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Как ранее сообщал Лайф, беглого экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна задержали в городе Тиват. 55-летний беглец, подозреваемый в получении незаконной прибыли в 340 млн рублей, был помещён под экстрадиционный арест.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1