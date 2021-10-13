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Опубликовано 13 октября 2021, 02:24
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По украинскому паспорту: Стало известно, как экс-главе Росалкогольрегулирования удавалось прятаться в Черногории

Игорь Чуян. Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Игорь Чуян. Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Он получил разрешение на проживание на имя Игоря Левина. В европейской стране у него были бизнес-интересы.

  • В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran
    В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran
  • В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran
    В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran

В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян жил по фальшивым документам. Фото © Radio Jadran

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Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян жил в Черногории под видом гражданина Украины Игоря Левина, сообщает черногорское Radio Jadran. Власти страны выдали ему разрешение на временное проживание.

Как сообщает черногорская пресса, Игорь Чуян появился в Черногории года три-четыре назад. Ему принадлежало несколько ресторанов, а также бутик в Порто Монтенегро, элитной пристани для яхт. Он также мог быть совладельцем жилого комплекса.

По данным собеседника РБК, знакомого с ходом российского уголовного дела против Чуяна, в августе этого года российское следствие направило в Интерпол скан первой страницы его нового загранпаспорта, это позволило властям Черногории обнаружить беглого российского чиновника.

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Как ранее сообщал Лайф, беглого экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна задержали в городе Тиват. 55-летний беглец, подозреваемый в получении незаконной прибыли в 340 млн рублей, был помещён под экстрадиционный арест.

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Арина Родионова
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