"Мне тогда было 18 лет": Панин обвинил легендарного советского актёра в домогательствах
Актёр из "Жмурок" вместе с тем уверяет, что всегда уважал своего старшего коллегу по цеху.
Алексей Панин. Кадр из видео © YouTube / В гостях у Гордона
Алексей Панин заявил, что в юности подвергался домогательствам со стороны советского актёра Андрея Харитонова. Об этом одиозный артист сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актёра. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов", — рассказал Панин в эфире передачи "В гостях у Гордона".
По словам актёра, каких-либо конкретных действий в его адрес старший коллега не предпринимал. Сам же он в силу юного возраста якобы не понимал знаков внимания.
"Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать", — уверен Панин.
Он уверяет, что проявлял к Харитонову большое уважение и даже навестил его, когда тот умирал от тяжёлой болезни.
А ранее Лайф рассказывал, что в этом году Панин тайно женился во второй раз. Новой избранницей 44-летнего артиста стала 40-летняя Ева Тарлакян. По словам женщины, она знает Панина как совершенно не того человека, которого зрители видят на экране. Новая супруга артиста призналась, что мечтает родить мужу ещё одного ребёнка.
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