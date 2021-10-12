Меган Фокс обнажилась перед бойфрендом ради фото, показав, насколько их двоих обуревает страсть
Пара устроила общую фотосессию, чтобы рассказать о своём идеальном, но в то же время непростом романе.
Популярная 35-летняя актриса Меган Фокс разбила не одно фанатское сердце, когда объявила, что своё собственное она уже отдала музыканту Machine Gun Kelly. Влюблённые моментально стали самой необычной и красивой парой Голливуда. И теперь они раскрыли подробности своих отношений, устроив стильную и горячую фотосессию для журнала GQ, пишет Daily Mail.
На одном снимке был запечатлён их страстный поцелуй, а на другом обнажённая Меган устроилась на диване, боком, чтобы хоть как-то прикрыть самые интимные части тела. В руках она держала пистолет, который стал необычным дополнением к её аксессуарам. Machine Gun Kelly стоял рядом с любимой в длинном пальто, шортах и высоких сапогах.
На следующих фото музыкант кусал Меган в шею словно вампир, пока она демонстрировала в корсете пышную грудь. А затем актриса схватила возлюбленного за горло, пристально уставившись в камеру. Такая двойственность, по словам пары, регулярно присутствует в их отношениях. Певец и голливудская звезда идеально друг другу подходят, но при этом история их любви больше похожа на страшную сказку.
Это очень интенсивные отношения. Наши души выбрали этот путь — видеть и в себе, и друг в друге самые потаённые тени, которые мы не хотели замечать и старались оттолкнуть подальше. Это должно было быть раем, но я чувствую, как мы вместе катимся в ад
Это уже вторые серьёзные отношения для актрисы. С 2006 года она была вместе с коллегой Брайаном Остином Грином, с которым звезда воспитывает троих общих детей и одного сына актёра от предыдущего брака. Но в 2020 году пара рассталась, и спустя месяц Меган стала встречаться с музыкантом Machine Gun Kelly. Опыта в отношениях у парня больше — Меган уже четвёртая его девушка. Также у певца осталась дочь от первого романа.
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