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Как выглядит модель из Узбекистана, которая покорила жюри и стала самой красивой мигранткой России

Девушка много времени уделяет своей внешности, поэтому и заявку на конкурс подала не раздумывая.

11 октября, 14:09

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

25-летняя Рушана Каримова из Ургенча, Узбекистан, на днях стала королевой красоты, победив в конкурсе "Мисс Федерация мигрантов России — 2021". Девушка обошла 10 финалисток, заняв первое место, пишет МК.

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Рушана родилась в любящей искусство семье, где папа-музыкант и мама-хореограф с трёх лет стали развивать у дочери творческие способности. Именно ими девушка и покорила жюри, исполнив узбекский танец "лязги".

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Последние шесть лет модель живёт в Москве, где подрабатывает няней и выступает с танцами. Девушка окончила курсы визажа, чтобы подчёркивать свою внешность и зарабатывать на жизнь в качестве мейкапера.

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Но Рушана не только красавица, но и умница — девушка занимается собственным бизнесом, а также изучает английский язык. Она даже подготовила на нём часть речи для жюри, пишет "Спутник Узбекистан".

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

За победу в конкурсе девушка получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете, о котором мечтала. "Мисс ФМР — 2021" хочет получить высшее образование, чтобы найти престижную работу.

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

А пока красавица ведёт инстаграм, где почти на всех фото выступает главной героиней и транслирует свои взгляды на жизнь. "Мир приходит к тебе таким, каким он исходит от тебя…🕊" — сообщила девушка в одном из последних постов.

"Самая красивая девочка в мире" доказала, что стала совсем взрослой, выйдя на подиум в нижнем белье

"Самая красивая девочка в мире" доказала, что стала совсем взрослой, выйдя на подиум в нижнем белье

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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