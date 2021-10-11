Как выглядит модель из Узбекистана, которая покорила жюри и стала самой красивой мигранткой России
Девушка много времени уделяет своей внешности, поэтому и заявку на конкурс подала не раздумывая.
25-летняя Рушана Каримова из Ургенча, Узбекистан, на днях стала королевой красоты, победив в конкурсе "Мисс Федерация мигрантов России — 2021". Девушка обошла 10 финалисток, заняв первое место, пишет МК.
Рушана родилась в любящей искусство семье, где папа-музыкант и мама-хореограф с трёх лет стали развивать у дочери творческие способности. Именно ими девушка и покорила жюри, исполнив узбекский танец "лязги".
Последние шесть лет модель живёт в Москве, где подрабатывает няней и выступает с танцами. Девушка окончила курсы визажа, чтобы подчёркивать свою внешность и зарабатывать на жизнь в качестве мейкапера.
Но Рушана не только красавица, но и умница — девушка занимается собственным бизнесом, а также изучает английский язык. Она даже подготовила на нём часть речи для жюри, пишет "Спутник Узбекистан".
За победу в конкурсе девушка получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете, о котором мечтала. "Мисс ФМР — 2021" хочет получить высшее образование, чтобы найти престижную работу.
А пока красавица ведёт инстаграм, где почти на всех фото выступает главной героиней и транслирует свои взгляды на жизнь. "Мир приходит к тебе таким, каким он исходит от тебя…🕊" — сообщила девушка в одном из последних постов.
WOW-girls
"Самая красивая девочка в мире" доказала, что стала совсем взрослой, выйдя на подиум в нижнем белье
сегодня в 07:15
Блогерша показала, какой хрупкой блондинкой была 10 лет назад, но килограммы сделали её ещё красивее
вчера в 16:00
Блогерша призналась, как выглядит до вечеринки и после, и на этих смешных фото каждый узнает себя
вчера в 13:00
Комментариев: 0