Как выглядит модель из Узбекистана, которая покорила жюри и стала самой красивой мигранткой России

25-летняя Рушана Каримова из Ургенча, Узбекистан, на днях стала королевой красоты, победив в конкурсе "Мисс Федерация мигрантов России — 2021". Девушка обошла 10 финалисток, заняв первое место, пишет МК.

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Рушана родилась в любящей искусство семье, где папа-музыкант и мама-хореограф с трёх лет стали развивать у дочери творческие способности. Именно ими девушка и покорила жюри, исполнив узбекский танец "лязги".

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Последние шесть лет модель живёт в Москве, где подрабатывает няней и выступает с танцами. Девушка окончила курсы визажа, чтобы подчёркивать свою внешность и зарабатывать на жизнь в качестве мейкапера.

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

Но Рушана не только красавица, но и умница — девушка занимается собственным бизнесом, а также изучает английский язык. Она даже подготовила на нём часть речи для жюри, пишет "Спутник Узбекистан".

Фото © Instagram / zelenoglazka_96

За победу в конкурсе девушка получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете, о котором мечтала. "Мисс ФМР — 2021" хочет получить высшее образование, чтобы найти престижную работу.

Фото © Instagram / zelenoglazka_96