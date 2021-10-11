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Регион
Опубликовано 11 октября 2021, 16:02
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Тимати застали на свидании со звездой "Холостяка", пока его девушка пишет в Instagram грустные посты

Адель выложила снимок из роскошного кинотеатра, но диванные эксперты тут же вычислили, с кем она провела вечер.

В Сети появились фото из самого престижного кинотеатра столицы, в котором 38-летний рэпер Тимати отдыхал вместе с новой пассией. К удивлению многих, ею оказалась не Саша Дони, с которой музыкант в последнее время плотно общался, а 21-летняя Адель Вейгель. С ней рэпер, судя по всему, провёл целый день, пишет "Стархит".

Фото © Telegram / PEOPLETALK

Фото © Telegram / PEOPLETALK

Сперва пара покаталась на сёрфе — видео с тренировкой девушка опубликовала в сториз, признавшись, что дело это непростое. Тимати поддержал это снимком в сториз с досками и напоминанием, что его сёрф-кемп на Мальдивах начнётся с конца октября. Затем влюблённые отправились в кинотеатр "Москва", где есть залы на 12 человек, подают попкорн с трюфелями, а стоимость билетов достигает шести тысяч.

Фото © Instagram / adelveigel

Фото © Instagram / adelveigel

С Адель Вейгель рэпера объединяет долгая история. Девушка пришла на 8-й сезон "Холостяка", чтобы покорить Тимати. И у неё, судя по всему, неплохо получалось — красотка дошла до финала, оставшись в числе трёх претенденток. Однако внезапно Адель отказалась от участия, объяснив своё решение тем, что рэпер уже давно выбрал возлюбленную. Ей стало известно, что он уже переписывался с одной из финалисток.

Фото © Instagram / timatiofficial и adelveigel

Фото © Instagram / timatiofficial и adelveigel

Музыкант с уважением отнёсся к решению девушки, и пара договорилась остаться друзьями. После проекта их вместе видели за границей, создав слухи о новом романе участников "Холостяка", однако те никак не комментировали ситуацию. Действительно ли это было свидание и что стало с предыдущей девушкой Тимати Сашей Дони — пока не известно.

Слева — Тимати и Адель, справа — Саша Дони. Фото © YouTube / Телеканал ТНТ и Instagram / sashadony

Слева — Тимати и Адель, справа — Саша Дони. Фото © YouTube / Телеканал ТНТ и Instagram / sashadony

Модель из Киева на днях рассказала на своей странице, что ей не подходят отношения на расстоянии. "Не все мужчины способны на заботу, защиту, внимание на расстоянии. Кому-то такое может подойти, но не мне", — призналась Саша подписчикам.

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Новая девушка Тимати стала жертвой позора, когда выяснилось, по какому принципу она выбирает одежду
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Фото © YouTube / Телеканал ТНТ

Анна Бояршина
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