Тимати застали на свидании со звездой "Холостяка", пока его девушка пишет в Instagram грустные посты

В Сети появились фото из самого престижного кинотеатра столицы, в котором 38-летний рэпер Тимати отдыхал вместе с новой пассией. К удивлению многих, ею оказалась не Саша Дони, с которой музыкант в последнее время плотно общался, а 21-летняя Адель Вейгель. С ней рэпер, судя по всему, провёл целый день, пишет "Стархит".

Фото © Telegram / PEOPLETALK

Сперва пара покаталась на сёрфе — видео с тренировкой девушка опубликовала в сториз, признавшись, что дело это непростое. Тимати поддержал это снимком в сториз с досками и напоминанием, что его сёрф-кемп на Мальдивах начнётся с конца октября. Затем влюблённые отправились в кинотеатр "Москва", где есть залы на 12 человек, подают попкорн с трюфелями, а стоимость билетов достигает шести тысяч.

Фото © Instagram / adelveigel

С Адель Вейгель рэпера объединяет долгая история. Девушка пришла на 8-й сезон "Холостяка", чтобы покорить Тимати. И у неё, судя по всему, неплохо получалось — красотка дошла до финала, оставшись в числе трёх претенденток. Однако внезапно Адель отказалась от участия, объяснив своё решение тем, что рэпер уже давно выбрал возлюбленную. Ей стало известно, что он уже переписывался с одной из финалисток.

Фото © Instagram / timatiofficial и adelveigel

Музыкант с уважением отнёсся к решению девушки, и пара договорилась остаться друзьями. После проекта их вместе видели за границей, создав слухи о новом романе участников "Холостяка", однако те никак не комментировали ситуацию. Действительно ли это было свидание и что стало с предыдущей девушкой Тимати Сашей Дони — пока не известно.

Слева — Тимати и Адель, справа — Саша Дони. Фото © YouTube / Телеканал ТНТ и Instagram / sashadony