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Новая девушка Тимати стала жертвой позора, когда выяснилось, по какому принципу она выбирает одежду

В Сети обратили внимание на одинаковый гардероб возлюбленных рэпера, которые будто бы закупаются в одних бутиках.

6 октября, 07:18

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

После того как известный 38-летний рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) показал свою новую девушку, в сторону избранницы направился поток негатива из соцсетей. 19-летнюю Сашу Дони сравнивали с Алёной Шишковой (бывшей возлюбленной музыканта, родившей ему дочь Алису), но называли её версией с Aliexpress. А теперь настал черёд и Анастасии Решетовой — экс-избранницы рэпера, которая подарила ему сына Ратмира.

Слева — Анастасия Решетова, справа — Саша Дони. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

Слева — Анастасия Решетова, справа — Саша Дони. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

Пользователи Сети уверены, что Саша копирует наряды своей предшественницы. В телеграм-канале, посвящённом жизни знаменитостей, подобрали неопровержимые доказательства этого факта. На снимках видно, что корсет и платье, в котором не раз появлялась в "Инстаграме" Решетова, чудесным образом оказался и в гардеробе Саши Дони.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

То же самое произошло и с её серым комплектом из короткого топа и длинной юбки с разрезом — Дони даже сделала похожую фотосессию, что не прибавило ей аргументов в пользу собственной оригинальности. А подвеска из двух крестов, которой Анастасия часто хвасталась на многих совместных с Тимати выходах в свет, теперь тоже оказалась на Саше.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого промаха 19-летней модели и обсудили всё в комментариях.

Хорошо, если это такие же вещи, а не те же самые 🙈

Krrrrrr

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Возможно, Тимон забирает вещи, которые купил Насте, и отдаёт Саше, чтобы не тратиться лишний раз

Клава Кассир

А может, она пытается доказать, что она лучшая версия с "Али"😂

Крис Тина

Новая девушка Тимати хотела утереть нос его бывшей, но опозорилась так, что впору удалять Instagram

Новая девушка Тимати хотела утереть нос его бывшей, но опозорилась так, что впору удалять Instagram

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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