Новая девушка Тимати стала жертвой позора, когда выяснилось, по какому принципу она выбирает одежду

После того как известный 38-летний рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) показал свою новую девушку, в сторону избранницы направился поток негатива из соцсетей. 19-летнюю Сашу Дони сравнивали с Алёной Шишковой (бывшей возлюбленной музыканта, родившей ему дочь Алису), но называли её версией с Aliexpress. А теперь настал черёд и Анастасии Решетовой — экс-избранницы рэпера, которая подарила ему сына Ратмира.

Слева — Анастасия Решетова, справа — Саша Дони. Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

Пользователи Сети уверены, что Саша копирует наряды своей предшественницы. В телеграм-канале, посвящённом жизни знаменитостей, подобрали неопровержимые доказательства этого факта. На снимках видно, что корсет и платье, в котором не раз появлялась в "Инстаграме" Решетова, чудесным образом оказался и в гардеробе Саши Дони.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

То же самое произошло и с её серым комплектом из короткого топа и длинной юбки с разрезом — Дони даже сделала похожую фотосессию, что не прибавило ей аргументов в пользу собственной оригинальности. А подвеска из двух крестов, которой Анастасия часто хвасталась на многих совместных с Тимати выходах в свет, теперь тоже оказалась на Саше.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova и sashadony

Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого промаха 19-летней модели и обсудили всё в комментариях.

Хорошо, если это такие же вещи, а не те же самые 🙈 Krrrrrr

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Возможно, Тимон забирает вещи, которые купил Насте, и отдаёт Саше, чтобы не тратиться лишний раз Клава Кассир