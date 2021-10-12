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Стало известно, что оставила Ивлеева Элджею после развода, и на его долю не глянешь без слёз

Блогерша оставила бывшему мужу пару иномарок, но даже жить ему теперь негде — прописан рэпер у мамы в Новосибирске.

12 октября, 12:40

Фото © Instagram / _agentgirl_

После новостей о том, что одна из самых эффектных пар российского шоу-бизнеса Настя Ивлеева и рэпер Элджей решили расстаться, фанаты до последнего надеялись, что это шутка. Но вот в августе случился развод, а теперь экс-возлюбленные официально разделили имущество. Телеграм-канал Mash выяснил, что блогерша, по сути, ничего не оставила музыканту.

Видео © Telegram / Mash

Насте достался дом в коттеджном посёлке Старый Свет в Истринском районе Подмосковья. Это огромный участок земли в четыре гектара, на котором стоят поистине царские двухэтажные хоромы на 364 квадратных метра. Дополнительно к ним идёт гараж на пять машин. Всё полученное оценивается в 150 млн рублей. Отмечается, что в гараже сейчас стоят три иномарки: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz Gelandewagen.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Элджею же придётся теперь жить поскромнее. Половина шикарного дома, где снимался клип "Кадиллак", раньше принадлежала рэперу, но теперь им владеет только Настя. Зато ему достались Hummer H2 и BMW i8, а вот жить парню больше негде — недвижимости в столице у него нет, а прописан он в маминой квартире в Новосибирске. Такому разделу имущества остаётся только удивляться, ведь после развода Настя не раз говорила, что до сих пор относится к Элджею как к родному человеку.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Я была безумно влюблена, я люблю его до сих пор. Он для меня, безусловно, близкий человек. Он являлся моим другом, он меня вдохновлял, заменял всех и всё, мне больше вообще никого не нужно было

Настя Ивлеева

Впрочем, основной доход в семью приносила блогерша. Она смогла на празднование дня рождения потратить около 16 млн рублей, ведь её годовой доход составляет 2,7 млн долларов (почти 164 млн рублей). В то время как фирма Элджея, по официальным документам, закончила прошлый год с долгом в 750 тыс. рублей.

Ивлеева рассказала обо всех недостатках и неудачах Элджея, которые она не замечала в браке

Ивлеева рассказала обо всех недостатках и неудачах Элджея, которые она не замечала в браке

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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