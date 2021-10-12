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Долина хвасталась в Instagram молодым лицом, но эти снимки без фотошопа раскрыли о ней всю правду

На новых фото народная артистка внезапно потеряла острые черты лица и гладкую кожу, став выглядеть аккурат на свой возраст.

12 октября, 11:00

Фото © Instagram / larisa_dolina_

Известная 66-летняя певица Лариса Долина с фанфарами вернулась на сцену, похудев на 20 килограммов и удивительно похорошев. Она сменила гардероб на более молодёжный, и теперь на фото народную артистку легко принять за студентку. Однако не так уж сильно и посвежела певица, если верить снимкам, которые то и дело появляются в Сети.

Фото © Instagram / spletni_tyt и larisa_dolina_

Фото © Instagram / spletni_tyt и larisa_dolina_

На концерте, посвящённом 100-летию армянского композитора Арно Бабаджаняна, который проходил в Кремле, артистка дала краткое интервью. Она высказала мнение, что сейчас мало по-настоящему сильных вокалистов, которые могут потянуть песни великого композитора. Но шок у зрителей вызвали не её слова, а внешний вид, который оставлял желать лучшего.

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / makeupashkhen

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / makeupashkhen

На снимках Долина выглядела точно на свой возраст — лицо не было таким аккуратным, а кожа обвисла и покрылась морщинами. Это никак не походило на тот образ, который артистка демонстрирует в "Инстаграме".

Фото © Instagram / larisa_dolina_

Фото © Instagram / larisa_dolina_

А где же то юное прелестное создание?

MARGARITA PIMENOVA

Забыла морду лица отфотошопить...

Tatiana Miller

Что, эффект от масочек закончился?🤣

Светлана Ko

О Ларисе Долиной говорят не только в свете её удивительных преображений, но и скандалов. Народная артистка возмутилась вокальными данными популярной тиктокерши Вали Карнавал во время шоу "Музыкалити". Певица раскритиковала молодое поколение, которое не умеет петь и не хочет учиться, а после прошлась по девушке в новой песне "Мурашки по коже". Старая гвардия российского шоубиза поддержала артистку, однако пользователи Сети разделились во мнениях. Многие решили, что мудрой и профессиональной Долине не стоило срываться на неопытную и юную тиктокершу.

Напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком

Напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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