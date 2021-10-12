Долина хвасталась в Instagram молодым лицом, но эти снимки без фотошопа раскрыли о ней всю правду
На новых фото народная артистка внезапно потеряла острые черты лица и гладкую кожу, став выглядеть аккурат на свой возраст.
Известная 66-летняя певица Лариса Долина с фанфарами вернулась на сцену, похудев на 20 килограммов и удивительно похорошев. Она сменила гардероб на более молодёжный, и теперь на фото народную артистку легко принять за студентку. Однако не так уж сильно и посвежела певица, если верить снимкам, которые то и дело появляются в Сети.
Фото © Instagram / spletni_tyt и larisa_dolina_
На концерте, посвящённом 100-летию армянского композитора Арно Бабаджаняна, который проходил в Кремле, артистка дала краткое интервью. Она высказала мнение, что сейчас мало по-настоящему сильных вокалистов, которые могут потянуть песни великого композитора. Но шок у зрителей вызвали не её слова, а внешний вид, который оставлял желать лучшего.
Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / makeupashkhen
На снимках Долина выглядела точно на свой возраст — лицо не было таким аккуратным, а кожа обвисла и покрылась морщинами. Это никак не походило на тот образ, который артистка демонстрирует в "Инстаграме".
А где же то юное прелестное создание?
Забыла морду лица отфотошопить...
Что, эффект от масочек закончился?🤣
О Ларисе Долиной говорят не только в свете её удивительных преображений, но и скандалов. Народная артистка возмутилась вокальными данными популярной тиктокерши Вали Карнавал во время шоу "Музыкалити". Певица раскритиковала молодое поколение, которое не умеет петь и не хочет учиться, а после прошлась по девушке в новой песне "Мурашки по коже". Старая гвардия российского шоубиза поддержала артистку, однако пользователи Сети разделились во мнениях. Многие решили, что мудрой и профессиональной Долине не стоило срываться на неопытную и юную тиктокершу.
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