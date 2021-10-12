"Хотел стать моим первым мужчиной": Дочь Маши Распутиной заявила, что её домогался брат
Девушка решилась на страшное признание, устав жить в постоянном страхе — сейчас ей регулярно приходят угрозы от Романа.
Фото © Instagram / masharasputina_official
21-летняя Мария Захарова — младшая дочь известной певицы Маши Распутиной — рассказала на телевидении в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" обо всём, что наболело. По словам девушки, в последнее время ей приходят послания с угрозами, написанными кровью. Мария убеждена, что это дело рук её старшего брата Романа, который всегда оскорблял её и поднимал на неё руку.
Но этим ужасное поведение Романа не ограничивалось. Мужчина приставал к сестре с ранних пор, предлагая познакомить её с половой жизнью, пишет "Стархит".
Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной. Он даже своей маме говорил: "Я Машу прокачаю наркотиками и жёстко трахну"
Мария призналась, что рассказала маме о поведении брата, но та растерялась и посоветовала просто всячески избегать его компании.
Брат и маме моей угрожал, говорил: "Она начинает меня бесить, убью её". Папа мне не верит, он на стороне сына. Мама не в плену, конечно, но находится под влиянием отца
Фото © Instagram / malakhov007
42-летний Роман подтвердил слова сестры о том, что не раз поднимал на неё руку. По его мнению, та это вполне заслужила. Однако остальные обвинения отрицает, заявив, что девушка сама вела себя развратно. Мужчина рассказал, как Мария брала телефон отца и обзванивала его партнёров, предлагая свои интимные услуги. К тому же её выгнали из четырёх школ. Роман убеждён, что Мария даже писать не умеет.
Это мелкое насекомое мне в дочки годится. Во всём виновата Распутина! Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У неё обе дочки недоделанные…
Маша Распутина два раза была в браке. От первого мужа — продюсера Владимира Ермакова — артистка родила дочь Лидию, а после развода закрутила роман с бизнесменом Виктором Захаровым, у которого уже был сын Роман. Во втором браке у певицы появилась младшая дочь Мария, которая теперь и раскрывает неприглядные тайны семьи.
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