21-летняя Мария Захарова — младшая дочь известной певицы Маши Распутиной — рассказала на телевидении в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" обо всём, что наболело. По словам девушки, в последнее время ей приходят послания с угрозами, написанными кровью. Мария убеждена, что это дело рук её старшего брата Романа, который всегда оскорблял её и поднимал на неё руку.

Фото © Instagram / _zakharova_m и masharasputina_official

Но этим ужасное поведение Романа не ограничивалось. Мужчина приставал к сестре с ранних пор, предлагая познакомить её с половой жизнью, пишет "Стархит".

Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной. Он даже своей маме говорил: "Я Машу прокачаю наркотиками и жёстко трахну" Мария Захарова

Фото © Instagram / _zakharova_m и masharasputina_official

Мария призналась, что рассказала маме о поведении брата, но та растерялась и посоветовала просто всячески избегать его компании.

Брат и маме моей угрожал, говорил: "Она начинает меня бесить, убью её". Папа мне не верит, он на стороне сына. Мама не в плену, конечно, но находится под влиянием отца Мария Захарова

Фото © Instagram / malakhov007

42-летний Роман подтвердил слова сестры о том, что не раз поднимал на неё руку. По его мнению, та это вполне заслужила. Однако остальные обвинения отрицает, заявив, что девушка сама вела себя развратно. Мужчина рассказал, как Мария брала телефон отца и обзванивала его партнёров, предлагая свои интимные услуги. К тому же её выгнали из четырёх школ. Роман убеждён, что Мария даже писать не умеет.

Это мелкое насекомое мне в дочки годится. Во всём виновата Распутина! Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У неё обе дочки недоделанные… Роман Захаров