Расплата Кровавой Барыни: где было сострадание Собчак после смертельной аварии в Сочи Журналист Игорь Мальцев — о том, как смертельное ДТП продемонстрировало степень человеколюбия экс-ведущей "Дома-2" и почему прошедший сегодня допрос у следователя — лишь формальность. 12 октября, 13:50 Фото © Instagram / xenia_sobchak

Была такая девушка, называла себя "журналистом". Любила поделать интервью с сексуальными маньяками. И тут в какой-то момент читатель заподозрил "журналистку", что ей как-то плевать на жертв маньяка — её больше волновало, как выглядит её платьишко на фоне маньяка. А что кому-то там сломали жизнь — по боку. И тут возникло слово "эмпатия", и стало понятно, что эта "журналистка" и эмпатия — это две непересекающиеся прямые, а стало быть, вся эта суета и журналистикой-то называться не может. Девушку звали Ксения Собчак, и она до сих пор корчила из себя работника медиа, будучи обычной питерской мажоркой.

И вот погибли пассажиры, которым не посчастливилось в жизни встретиться лоб в лоб с "мерседесом" госпожи Собчак, летящим по встречке. Ну что, убийство плебса при помощи "мерседеса" — старинная забава "новой знати". You name it — "кто не спрятался, я не виноват". Это происходит с завидным постоянством, и никакие "блокады" "ЛУКойла" тут не помогают. Им просто наплевать.

Нет, мы, конечно, понимаем, что на дороге ни от чего нельзя быть застрахованным, особенно когда едешь по встречке. Можно сказать, дело житейское. Можно только выразить соболезнования тем, кому не повезло, и в лучшем случае объявить сбор денег пострадавшим семьям. Но русский Интернет выбесило не это.

Выбесило то, что мадам Собчак преспокойно удалилась с места убийства на другой машине. И затаилась в соцсетях, пока не всплыла информация о том, что произошло в Сочи. Нет, по правилам ПДД пассажир не обязан оставаться на месте ДТП, это обязанность водителя, причём конкретно под страхом моментальной уголовки. Действительно, вот ваш таксист кому-то въехал в бампер, что вам ждать-то? Вызвал другого и поехал дальше. Но что-то тут есть неизбывно бесчеловечное, когда ты стоишь посреди кровавого месива и думаешь о том, как унести отсюда свою непострадавшую тушку. (Да, позже началось про то, что "я головку ударила", "что-то мне нехорошо" и прочее "я-я-я-я-я-мне-мне-мне" и другие манипулятивные уловки, рассчитанные на добросердечного читателя).

Каждый может вляпаться во что угодно, особенно при нынешнем уровне дисциплины на дорогах. Неслучайно же ВВП тут только пару дней назад сказал, что "мы не можем терять на дорогах столько же людей, как на войне" (цитата по памяти, но близкая к тексту). И тут на тебе: выезжает Ксения Анатольевна вся в белом. То есть в чёрном. "Мерседесе". Дело не в том, куда ты вляпался, а в том, сможешь ли при этом остаться человеком. Ксения Анатольевна не смогла. Или не была никогда.

И тут слово "эмпатия" в Интернете прозвучало колоколом. Только не спрашивай, по ком звонит этот колокол, — он звонит по Собчак. По её карьере, построенной на позиционировании себя как морального камертона, который взял на себя смелость всех тут поучать (тут вспоминаем кейс Тинатин Гивиевны со спортивной машиной и сколько навоза вылила на неё госпожа Ксения), корчить из себя "рыцаря без страха и упрёка".

Оказалось, что неслучайно "журналистка" общалась на равных с маньяком. Их объединяет одно — полное отсутствие эмпатии. И чудовищная мегаломания. Что полностью противоречит самой сути профессии — возбуждать в людях сострадание к потерпевшим, бедным, убогим и сирым, ко всем, кому не повезло родиться в семье питерского мэра. Тем, кто проживает тяжёлую трудовую жизнь и попадает в сложные жизненные ситуации. А для чего иначе журналистика? Не постить же картиночки в инсту.

Иначе — вот оно, порождение "нового мира": зацикленный на себе биоробот без капли человеческих чувств, кроме алчности, тщеславия и прочих библейских грехов. И ни одного библейского же достоинства.

Россия может сколько угодно думать, что она страна посткоммунистических материалистов, но она как была, так и осталась христианской страной, где даже Горький жалел людей. Без сочувствия эта страна уже давно бы погибла. Так что медийная карьера госпожи Собчак должна завершиться. Вместе с её телеграм-каналом с говорящим, навеки заклеймённым названием "Кровавая Барыня". Всё это в прошлом.

Последние новости о допросе телеведущей в МВД лишь продолжают конструировать новую картину мира на старый лад. Известно, что за дело взялся столичный адвокат, который попытается максимально отразить возможное косвенное участие Собчак в возникновении опасной ситуации на дороге и появившиеся вопросы — почему водитель решил выехать на встречную полосу.

Авторы Игорь Мальцев