Расплата Кровавой Барыни: где было сострадание Собчак после смертельной аварии в Сочи

И вот погибли пассажиры, которым не посчастливилось в жизни встретиться лоб в лоб с "мерседесом" госпожи Собчак, летящим по встречке. Ну что, убийство плебса при помощи "мерседеса" — старинная забава "новой знати". You name it — "кто не спрятался, я не виноват". Это происходит с завидным постоянством, и никакие "блокады" "ЛУКойла" тут не помогают. Им просто наплевать.