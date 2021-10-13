Машина со взрывчаткой в Петербурге оказалась смертельной ловушкой от налётчиков

Автомобиль Daewoo Matiz, предположительно, с самодельной взрывчаткой, найденный вечером 12 октября на улице Киевской в Санкт-Петербурге, оказался частью преступного плана налётчиков. С его помощью они готовили нападение на другую группировку, которая специализируется на обналичивании денег. Об этом Лайфу рассказали в местных правоохранительных органах.

Как выяснилось, эта группа налётчиков уже была в разработке у "разбойного" отдела петербургского главка МВД. Преступники передвигались на трёх автомобилях. Кроме упомянутого Daewoo Matiz это также был Ford Focus, марка третьего пока неизвестна.

Задержаны три человека. По предварительным данным, их взяли или по время подготовки нападения, или уже во время реализации преступного плана.