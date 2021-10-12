Автомобиль с самодельной взрывчаткой обнаружили на парковке в Петербурге
Из близлежащих зданий эвакуировали десятки человек. Жилые дома находятся более чем в полукилометре от места ЧП.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В Санкт-Петербурге на территории логистического комплекса "Бадаевские склады" проверяют информацию о взрывчатке в припаркованном автомобиле. Иномарка Daewoo Matiz стоит на парковке на улице Киевской. По данным Лайфа, в правоохранительные органы поступило сообщение о "зажигательном устройстве" под передним сиденьем. Внутри салона также обнаружены две ёмкости по пять литров некоей смеси.
Из находящихся рядом зданий эвакуировано более 35 человек. До жилых домов — около 600 метров, поэтому эвакуация людей оттуда не требуется. На место ЧП были направлены ОМОН, взрывотехники и группа разминирования.
Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске под авто сотрудницы банка подложили бомбу, но она не взорвалась из-за плохой сборки.
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