В Госдепе заявили о надежде на паритет между США и РФ по числу дипломатов
Окончательная договорённость может быть достигнута в следующем раунде переговорного процесса.
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Американская администрация надеется на паритет между США и Россией в вопросе укомплектованности дипломатических представительств кадрами. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Наша позиция относительно укомплектованности нашей миссии кадрами остаётся твёрдой. Мы ожидаем паритета относительно численности персонала, мы ожидаем взаимности в вопросе виз. Для достижения приемлемых договорённостей, чего мы и добиваемся, российская сторона должна проявить справедливость и гибкость", — сказал Прайс.
Он добавил, что РФ и США договорились ещё об одном дополнительном раунде переговоров. Ожидается, что как раз он и будет посвящён вопросом достижения паритета. При этом Нед Прайс подчёркивает, что каналы связи между Россией и США должны быть открытыми.
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