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Анонсирована поездка главы Пентагона на Украину и в Грузию

Для главы американского оборонного ведомства это будет полноценное европейское турне с посещением и Брюсселя.

12 октября, 19:34
<p>Ллойд Остин. Фото © ТАСС / АР</p>

Ллойд Остин. Фото © ТАСС / АР

Министр обороны США, шеф Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе отправится в рабочую поездку в страны Европы. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнёрами на совещании министров обороны НАТО", — сказал представитель военного ведомства США журналистам.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в США отставные генералы потребовали ухода главы Пентагона из-за Афганистана. В обращении говорилось, что ущерб, нанесённый репутации США выводом войск из этой страны, настолько велик, что теперь никто не станет воспринимать Штаты как надёжного партнёра.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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