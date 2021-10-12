Анонсирована поездка главы Пентагона на Украину и в Грузию

Министр обороны США, шеф Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе отправится в рабочую поездку в страны Европы. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнёрами на совещании министров обороны НАТО", — сказал представитель военного ведомства США журналистам.