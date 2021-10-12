Telegram заблокировал канал создателя "Мужского государства"
Владислав Поздняков получал от мессенджера предупреждение о жалобе на "материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации".
Фото © Instagram / Сквиртослав Фистингов (Владислав Поздняков)
Telegram частично заблокировал канал, который принадлежит создателю "Мужского государства" Владиславу Позднякову. Об этом он сам сообщил в своём резервном канале. Основной теперь недоступен для большей части пользователей.
"Канал не забанили, но он перестал быть доступен через официальное приложение из "Плеймаркета" и "Апп стора", — отмечает Поздняков.
Ранее он оповещал своих подписчиков о том, что Telegram планирует его заблокировать. В уведомлении от администрации мессенджера говорилось, что та получила от представителей App Store и Google Play жалобу на распространение "материалов, дискриминирующих людей по признаку их сексуальной ориентации". Авторы заявки требовали ограничить доступ к каналу на iOS и Android.
Основатель "Телеграма" Павел Дуров во время импровизированной пресс-конференции в своём телеграм-канале в конце сентября на вопрос, почему не блокируют канал "Мужского государства" и Позднякова, отвечал, что пока нет их однозначной юридической оценки.
Тем временем нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство". Дело передано в суд. Самого Позднякова могут обвинить в экстремизме. По словам эксперта, организация необязательно должна быть зарегистрирована юридически, чтобы её могли признать экстремистской.
Ранее Лайф рассказывал, что канал Владислава Позднякова заблокировал YouTube. "Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Историю комментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.
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