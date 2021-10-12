Telegram заблокировал канал создателя "Мужского государства"

Telegram частично заблокировал канал, который принадлежит создателю "Мужского государства" Владиславу Позднякову. Об этом он сам сообщил в своём резервном канале. Основной теперь недоступен для большей части пользователей.

"Канал не забанили, но он перестал быть доступен через официальное приложение из "Плеймаркета" и "Апп стора", — отмечает Поздняков.

Ранее он оповещал своих подписчиков о том, что Telegram планирует его заблокировать. В уведомлении от администрации мессенджера говорилось, что та получила от представителей App Store и Google Play жалобу на распространение "материалов, дискриминирующих людей по признаку их сексуальной ориентации". Авторы заявки требовали ограничить доступ к каналу на iOS и Android.

Основатель "Телеграма" Павел Дуров во время импровизированной пресс-конференции в своём телеграм-канале в конце сентября на вопрос, почему не блокируют канал "Мужского государства" и Позднякова, отвечал, что пока нет их однозначной юридической оценки.

Тем временем нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство". Дело передано в суд. Самого Позднякова могут обвинить в экстремизме. По словам эксперта, организация необязательно должна быть зарегистрирована юридически, чтобы её могли признать экстремистской.