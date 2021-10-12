НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Telegram заблокировал канал создателя "Мужского государства"

Владислав Поздняков получал от мессенджера предупреждение о жалобе на "материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации".

12 октября, 19:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/doktorvladi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сквиртослав Фистингов</a> (Владислав Поздняков)</p>

Фото © Instagram / Сквиртослав Фистингов (Владислав Поздняков)

Telegram частично заблокировал канал, который принадлежит создателю "Мужского государства" Владиславу Позднякову. Об этом он сам сообщил в своём резервном канале. Основной теперь недоступен для большей части пользователей.

"Канал не забанили, но он перестал быть доступен через официальное приложение из "Плеймаркета" и "Апп стора", — отмечает Поздняков.

Ранее он оповещал своих подписчиков о том, что Telegram планирует его заблокировать. В уведомлении от администрации мессенджера говорилось, что та получила от представителей App Store и Google Play жалобу на распространение "материалов, дискриминирующих людей по признаку их сексуальной ориентации". Авторы заявки требовали ограничить доступ к каналу на iOS и Android.

Основатель "Телеграма" Павел Дуров во время импровизированной пресс-конференции в своём телеграм-канале в конце сентября на вопрос, почему не блокируют канал "Мужского государства" и Позднякова, отвечал, что пока нет их однозначной юридической оценки.

Тем временем нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство". Дело передано в суд. Самого Позднякова могут обвинить в экстремизме. По словам эксперта, организация необязательно должна быть зарегистрирована юридически, чтобы её могли признать экстремистской.

Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещённым контентом за один–два часа

Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещённым контентом за один–два часа

Ранее Лайф рассказывал, что канал Владислава Позднякова заблокировал YouTube. "Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Историю комментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1