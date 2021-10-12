Microsoft сообщила об отражении крупнейшей кибератаки
Угроза исходила из десятков тысяч источников в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и продолжалась около десяти минут.
Фото © ТАСС / Zuma
Американская корпорация Microsoft сообщила об успешном отражении крупнейшей DDoS-атаки на свой облачный сервис Azure. Об этом говорится в блоге сервиса. Подробности там раскрыл старший программный менеджер Амир Дахан.
"В последнюю неделю августа мы наблюдали DDoS-атаку мощностью 2,4 Тб/с, которая была нацелена на одного из клиентов Azure в Европе. Это на 140% больше, чем атака 2020 года, и мощнее, чем какое-либо подобное событие, замеченное на Azure", — отмечает Дахан.
По его словам, нападение совершалось примерно из 70 тысяч источников, которые находились в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Атака продолжалась более десяти минут, но работоспособность системы была сохранена.
Лайф рассказывал, что в конце августа стало известно о крупной уязвимости в облачном сервисе компании Microsoft. В корпорации тогда заверили, что устранили проблему, но рекомендовали пользователям сменить электронные ключи.
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