В Белоруссии завели ещё одно дело против Тихановской и Латушко
Теперь их обвиняют в создании псевдоорганов власти, от имени которых оппозиционеры вступали в международные переговоры.
Фото © Facebook / Светлана Тихановская
Против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко в Белоруссии завели новое уголовное дело. Они обвиняются в создании псевдоорганов власти и представительств за рубежом, сообщил начальник отдела информации и связи общественного центрального аппарата СК РБ Сергей Кабакович.
"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", — сказал Кабакович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Лайф напоминает, что в августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итогов голосования, после чего по стране прошли массовые протесты. Тихановскую назвали лидером сопротивления, а сама она на фоне этих событий покинула Белоруссию. 5 июля текущего года офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве.
Комментариев: 0