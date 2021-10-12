В Белоруссии завели ещё одно дело против Тихановской и Латушко

Против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко в Белоруссии завели новое уголовное дело. Они обвиняются в создании псевдоорганов власти и представительств за рубежом, сообщил начальник отдела информации и связи общественного центрального аппарата СК РБ Сергей Кабакович.

"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", — сказал Кабакович в эфире телеканала "Беларусь 1".