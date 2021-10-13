В Перми психически больная дочь полгода прожила с телом мёртвой матери

В Индустриальном районе Перми на улице Танкистов психически больная дочь полгода прожила с телом матери в одной квартире. Оказалось, что 73-летняя женщина скончалась ещё в марте.

Как пишет сайт kp.ru, тревогу забили соседи и родственники. Пожилую женщину долго не видели и решились позвонить в полицию. Сотрудники МВД попросили о помощи спасателей, те вскрыли дверь. В квартире полицейские обнаружили дочь, а в соседней комнате — тело её матери.