У Apple появились проблемы с выпуском iPhone 13 из-за дефицита чипов

Американская корпорация Apple может сократить объёмы выпуска новой модели смартфона — iPhone 13. Рынок может получить на 10 миллионов аппаратов меньше, чем планировалось изначально. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как рассказали они агентству, Apple планировала произвести 90 млн устройств до конца года, но теперь вынуждена пересматривать планы. Поставщики Broadcom Inc. и Texas Instruments не могут отгрузить достаточное количество чипов.