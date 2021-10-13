"Смелый, мужской поступок": Спасителей упавшей с моста девочки наградили в Псковской области
Губернатор вручил героям памятные подарки — часы с региональной символикой, а также благодарственные письма.
Фото © Правительство Псковской области
Глава Псковской области наградил спасителей упавшей с моста девочки. Видео © Правительство Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил двух мужчин, которые спасли упавшую с Ольгинского моста в региональном центре двенадцатилетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте правительства области.
Награды получили сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову Денис Кузьмин и проходивший мимо военнослужащий Алексей Безбородов, который тоже нырнул в холодную воду и помог вытащить ребёнка на берег.
"Хочу выразить благодарность за ваш смелый, мужской поступок. Вы спасли человека", — сказал Михаил Ведерников и вручил героям памятные подарки.
Они получили часы с региональной символикой и благодарственные письма от областной администрации.
Лайф рассказывал, что инцидент произошёл в воскресенье, 10 октября. Двенадцатилетняя девочка упала с Ольгинского моста в ледяную воду реки Великой. Она не могла выбраться самостоятельно и звала на помощь. Денис Кузьмин без раздумий бросился в воду, доплыл до девочки, помог добраться до опоры сооружения. На помощь подоспел неравнодушный очевидец. Вместе они доставили ребёнка на берег.
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