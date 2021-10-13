Глава Псковской области наградил спасителей упавшей с моста девочки. Видео © Правительство Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил двух мужчин, которые спасли упавшую с Ольгинского моста в региональном центре двенадцатилетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Награды получили сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову Денис Кузьмин и проходивший мимо военнослужащий Алексей Безбородов, который тоже нырнул в холодную воду и помог вытащить ребёнка на берег.

"Хочу выразить благодарность за ваш смелый, мужской поступок. Вы спасли человека", — сказал Михаил Ведерников и вручил героям памятные подарки.

Они получили часы с региональной символикой и благодарственные письма от областной администрации.