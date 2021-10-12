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Двух медведиц из петербургского приюта решили перевезти

Новые условия содержания косолапых будут приближены к дикой природе.

12 октября, 20:44
<p>Кадр из видео © <a href="https://topspb.tv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Медведицы Ария и Соната, которых содержат в петербургском приюте "Велес", скоро поменяют место жительства. Об этом сообщили в центре реабилитации диких животных.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", новые условия содержания косолапых будут приближены к дикой природе. Сейчас животные находятся в соседних клетках и знакомятся друг с другом.

Телеканал напоминает, что неравнодушный мужчина привёз медведицу Арию в приют из Карачаево-Черкесской Республики. Косолапую поселили рядом с медведицей Сонатой. Специалисты приюта рассчитывают, что в скором времени звери подружатся.

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А ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине банда медведей-сладкоежек держит в страхе дачников. Группа хищников врывается в дома, выбивая двери и окна, и крушит всё на своём пути. А у одной женщины разбойники даже выпили бочку браги.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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