Двух медведиц из петербургского приюта решили перевезти
Новые условия содержания косолапых будут приближены к дикой природе.
Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Медведицы Ария и Соната, которых содержат в петербургском приюте "Велес", скоро поменяют место жительства. Об этом сообщили в центре реабилитации диких животных.
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", новые условия содержания косолапых будут приближены к дикой природе. Сейчас животные находятся в соседних клетках и знакомятся друг с другом.
Телеканал напоминает, что неравнодушный мужчина привёз медведицу Арию в приют из Карачаево-Черкесской Республики. Косолапую поселили рядом с медведицей Сонатой. Специалисты приюта рассчитывают, что в скором времени звери подружатся.
А ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине банда медведей-сладкоежек держит в страхе дачников. Группа хищников врывается в дома, выбивая двери и окна, и крушит всё на своём пути. А у одной женщины разбойники даже выпили бочку браги.
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