Двух медведиц из петербургского приюта решили перевезти

Медведицы Ария и Соната, которых содержат в петербургском приюте "Велес", скоро поменяют место жительства. Об этом сообщили в центре реабилитации диких животных.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", новые условия содержания косолапых будут приближены к дикой природе. Сейчас животные находятся в соседних клетках и знакомятся друг с другом.

Телеканал напоминает, что неравнодушный мужчина привёз медведицу Арию в приют из Карачаево-Черкесской Республики. Косолапую поселили рядом с медведицей Сонатой. Специалисты приюта рассчитывают, что в скором времени звери подружатся.