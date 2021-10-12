Вице-премьер Оверчук отправится на переговоры в Вашингтон
По словам российского посла, говорить на встречах в Штатах будут о "проблематике двусторонней торговли и инвестиций".
Алексей Оверчук. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Вице-премьер России Алексей Оверчук посетит Вашингтон. Визит запланирован на ближайшее время. В ходе поездки он встретится с представителями американской администрации и бизнесменами, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук. У него запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами как раз по проблематике двусторонней торговли и инвестиций", — сказал Антонов, выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.
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