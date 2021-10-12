Вице-премьер Оверчук отправится на переговоры в Вашингтон

Вице-премьер России Алексей Оверчук посетит Вашингтон. Визит запланирован на ближайшее время. В ходе поездки он встретится с представителями американской администрации и бизнесменами, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук. У него запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами как раз по проблематике двусторонней торговли и инвестиций", — сказал Антонов, выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.